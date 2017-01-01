Подозреваются все. Сезон 1. Серия 22
Wink
Сериалы
Подозреваются все
1-й сезон
22-я серия

Подозреваются все (сериал, 2017) сезон 1 серия 22 смотреть онлайн

7.92017, Подозреваются все. Сезон 1. Серия 22
Детектив18+
Серия в подписке «Wink Всё в одном»

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

Это не рассказ о расследовании преступлений. Это истории о том, почему эти преступления стали возможны. По рассказам свидетелей будут восстановлены последние дни и часы жертв преступлений, детали их жизни, установлены все тайные связи и раскрыта та правда, которую тщательно скрывали и сами жертвы, и их палачи.

Все истории происходили на самом деле: это громкие преступления, упоминания которых встречались в СМИ. Авторы по каждому случаю проводили собственное расследование, и иногда их выводы, расходились с результатами официальных расследований.

Сериал Подозреваются все 1 сезон 22 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Страна
Россия
Жанр
Детектив
Время
29 мин / 00:29

Рейтинг

6.9 IMDb