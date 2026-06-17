Почитаемый во всем мире. Сезон 1. Серия 6
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Почитаемый во всем мире
1-й сезон
6-я серия

Почитаемый во всем мире (мультсериал, 2024) сезон 1 серия 6 смотреть онлайн бесплатно

2024, Yishi zhi zun
Мультсериалы, Фэнтези12+

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

Мэн Ци стремится стать элегантным и эффектным мечником. Однако он оказывается втянутым в бесконечные циклы перерождений, где каждый раз принимает облик могущественного монаха с молниеносным клинком. Вскоре выясняется, что все эти события — часть замысловатой игры древнего существа, и теперь Мэн Ци должен разобраться в происходящем.

Страна
Китай
Жанр
Боевик, Приключения, Фэнтези, Мультсериалы
Качество
Full HD
Время
17 мин / 00:17

Рейтинг

7.7 КиноПоиск
8.1 IMDb