Мэн Ци стремится стать элегантным и эффектным мечником. Однако он оказывается втянутым в бесконечные циклы перерождений, где каждый раз принимает облик могущественного монаха с молниеносным клинком. Вскоре выясняется, что все эти события — часть замысловатой игры древнего существа, и теперь Мэн Ци должен разобраться в происходящем.

