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Почитаемый во всем мире
Актёры и съёмочная группа сериала «Почитаемый во всем мире»

Актёры и съёмочная группа сериала «Почитаемый во всем мире»

Сценаристы

Гэ Цзы

Гэ Цзы

Ge Zi
Сценарист

Продюсеры

Ли Ни

Ли Ни

Li Ni
Продюсер
Чжан Шэнъянь

Чжан Шэнъянь

Zhang Shengyan
Продюсер
Ван Юйжэнь

Ван Юйжэнь

Wang Yuren
Продюсер