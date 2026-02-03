Муж Людмилы Виталий попал в больницу после ДТП. Бизнесмен Андрей, чувствуя себя виноватым в аварии, оплачивает лечение и предлагает Людмиле работу в своей фирме. Вскоре Людмила понимает, что влюбилась в Андрея. Это пугает её, она не может предать мужа! Виталий приходит в себя, и Людмила узнаёт, что муж давно изменял ей и собирался развестись. А невеста Андрея рассказывает Людмиле, что это он виноват в ДТП. Людмила с ужасом понимает, что Андрей всё это время врал ей и купил её «лояльность» деньгами и работой в компании. Людмиле предстоит пройти сложный путь, чтобы поверить в искренность любящего мужчины и стать счастливой.

