WinkСериалыПо воле случая1-й сезон
По воле случая (сериал, 2023) сезон 1 смотреть онлайн
9.22023, По воле случая. Сезон 1 4 серии
Мелодрама18+
Серия в подписке «Wink Всё в одном + START + AMEDIATEKA»
Сезоны и серии
О сериале
Муж Людмилы Виталий попал в больницу после ДТП. Бизнесмен Андрей, чувствуя себя виноватым в аварии, оплачивает лечение и предлагает Людмиле работу в своей фирме. Вскоре Людмила понимает, что влюбилась в Андрея. Это пугает её, она не может предать мужа! Виталий приходит в себя, и Людмила узнаёт, что муж давно изменял ей и собирался развестись. А невеста Андрея рассказывает Людмиле, что это он виноват в ДТП. Людмила с ужасом понимает, что Андрей всё это время врал ей и купил её «лояльность» деньгами и работой в компании. Людмиле предстоит пройти сложный путь, чтобы поверить в искренность любящего мужчины и стать счастливой.
Рейтинг
6.3 КиноПоиск
- ИМРежиссёр
Игорь
Мужжухин
- ВШАктриса
Вера
Шпак
- Актёр
Юрий
Батурин
- ОТАктриса
Ольга
Торощина
- АСАктёр
Алексей
Сидоров
- АДАктриса
Анна
Дворжецкая
- ВКАктёр
Вячеслав
Коротков
- СЕАктёр
Сергей
Егоров
- ОГАктёр
Олег
Грисевич
- ЕВАктриса
Елена
Войновская
- ЕПАктриса
Екатерина
Павлова
- РГСценарист
Ренат
Гильфанов
- ЕМПродюсер
Елена
Метликина
- МЯПродюсер
Марина
Яковлева
- ММПродюсер
Михаил
Молотов
- ТСПродюсер
Татьяна
Северюхина
- АКПродюсер
Андрей
Куценко
- Продюсер
Ирина
Босова
- МХПродюсер
Марина
Хрипунова
- МКХудожник
Михаил
Карягин
- МГМонтажёр
Максим
Григорьев
- АМОператор
Алексей
Макеев