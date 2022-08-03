Wink
Сериалы
По ту сторону
1-й сезон
1-я серия

По ту сторону (сериал, 2016) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн

2016, Beyond
Фэнтези, Мистика18+

Эта серия пока недоступна

О сериале

После несчастного случая мальчик по имени Холден Мэттьюс впадает в кому на долгих двенадцать лет. Когда молодой парень приходит в сознание, у него открываются суперспособности, в которых очень заинтересована могущественная тайная организация.

Страна
США
Жанр
Мистика, Фэнтези
Качество
SD
Время
41 мин / 00:41

Рейтинг

5.8 КиноПоиск
6.8 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «По ту сторону»