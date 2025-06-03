Сотрудники антикоррупционного отдела расследуют преступления, которые совершают нечистые на руку полицейские. Британская полицейская драма «По долгу службы» — сериал о честной борьбе с теми, кто не исполнят свой долг перед обществом, с участием Стивена Грэма, Тандиве Ньютон и Келли Макдоналд.



Инспектор Стив Арнотт всегда был человеком с принципами. Когда ошибка коллеги приводит к смерти человека, Арнотт отказывается закрывать на это глаза, что сильно портит его рабочие отношения. Чтобы избежать конфликтов, начальство переводит Арнотта в 12 отдел, занимающийся внутренними антикоррупционными расследованиями. Здесь его встречает детектив Кейт Флемминг, работающая под прикрытием, а также старший следователь Тед Гастингс, который отныне будет начальником Арнотта. Впереди у 12 отдела множество запутанных дел, во время которых сотрудникам предстоит добиться правосудия над полицейскими, позабывшими свой долг.



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