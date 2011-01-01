По делам несовершеннолетних (сериал, 2011) сезон 1 серия 268 смотреть онлайн

«Отцы и дети» — это не просто название романа. «Отцы и дети» — это проблема непонимания подростков и родителей, которая не просто портит отношение в семье. Скандалы, нежелание услышать ребенка, а порой и откровенная жестокость, вызывают протест. Как наладить отношения со своим ребенком, сохранить доверие и взаимопонимание расскажут психологи. Но, к сожалению, далеко не всегда из-за повседневной суеты мы вовремя понимаем: надо срочно идти к специалисту! Ситуация выходит из-под контроля и тогда уже судьбу ребенка решает суд.



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