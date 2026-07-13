Пляж. Жаркий сезон. Сезон 1. Серия 16
Wink
Сериалы
Пляж. Жаркий сезон
1-й сезон
16-я серия
2016, Пляж. Жаркий сезон. Сезон 1. Серия 16
Детектив18+
Серия в подписке «PREMIER»

Пляж. Жаркий сезон (сериал, 2016) сезон 1 серия 16 смотреть онлайн

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

Майор Гошко получает новое назначение и вступает в борьбу с коррупцией в рядах полиции Севастополя. Воспользовавшись волнением и сумятицей в правоохранительных органах, подпольные казино и бордели набирают обороты и становятся настоящей проблемой для пляжного бизнеса Парамонова. Друзья вновь объединяются, чтобы одолеть преступность и сохранить покой отдыхающих.

Страна
Россия
Жанр
Детектив
Время
50 мин / 00:50

Рейтинг