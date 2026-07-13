Майор Гошко получает новое назначение и вступает в борьбу с коррупцией в рядах полиции Севастополя. Воспользовавшись волнением и сумятицей в правоохранительных органах, подпольные казино и бордели набирают обороты и становятся настоящей проблемой для пляжного бизнеса Парамонова. Друзья вновь объединяются, чтобы одолеть преступность и сохранить покой отдыхающих.

