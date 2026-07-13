WinkСериалыПляж. Жаркий сезон1-й сезон11-я серия
2016, Пляж. Жаркий сезон. Сезон 1. Серия 11
Детектив18+
Серия в подписке «PREMIER»
Пляж. Жаркий сезон (сериал, 2016) сезон 1 серия 11 смотреть онлайн
Сезоны и серии
- 18+51 мин
Пляж. Жаркий сезон
Сезон 1 Серия 1
- 18+52 мин
Пляж. Жаркий сезон
Сезон 1 Серия 2
- 18+52 мин
Пляж. Жаркий сезон
Сезон 1 Серия 3
- 18+51 мин
Пляж. Жаркий сезон
Сезон 1 Серия 4
- 18+52 мин
Пляж. Жаркий сезон
Сезон 1 Серия 5
- 18+50 мин
Пляж. Жаркий сезон
Сезон 1 Серия 6
- 18+50 мин
Пляж. Жаркий сезон
Сезон 1 Серия 7
- 18+51 мин
Пляж. Жаркий сезон
Сезон 1 Серия 8
- 18+52 мин
Пляж. Жаркий сезон
Сезон 1 Серия 9
- 18+52 мин
Пляж. Жаркий сезон
Сезон 1 Серия 10
- 18+49 мин
Пляж. Жаркий сезон
Сезон 1 Серия 11
- 18+49 мин
Пляж. Жаркий сезон
Сезон 1 Серия 12
- 18+50 мин
Пляж. Жаркий сезон
Сезон 1 Серия 13
- 18+51 мин
Пляж. Жаркий сезон
Сезон 1 Серия 14
- 18+50 мин
Пляж. Жаркий сезон
Сезон 1 Серия 15
- 18+51 мин
Пляж. Жаркий сезон
Сезон 1 Серия 16
О сериале
Майор Гошко получает новое назначение и вступает в борьбу с коррупцией в рядах полиции Севастополя. Воспользовавшись волнением и сумятицей в правоохранительных органах, подпольные казино и бордели набирают обороты и становятся настоящей проблемой для пляжного бизнеса Парамонова. Друзья вновь объединяются, чтобы одолеть преступность и сохранить покой отдыхающих.