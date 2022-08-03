Пленницы (2019). Сезон 1. Серия 7
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Пленницы (2019)
1-й сезон
7-я серия

Пленницы (2019) (сериал, 2019) сезон 1 серия 7 смотреть онлайн

4.92019, Nisha
Триллер18+

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О сериале

Адхи похищает трех девушек: Нишу, Рию и Кирти, которых он держит в жутких условиях в заточении. В попытке сбежать от своего мучителя одна из девушек погибает. Удастся ли двум другим пленницам вырваться из этого ада?

Страна
Индия
Жанр
Триллер
Время
14 мин / 00:14

Рейтинг

3.5 IMDb