Пленницы (2019) (сериал, 2019) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн

Адхи похищает трех девушек: Нишу, Рию и Кирти, которых он держит в жутких условиях в заточении. В попытке сбежать от своего мучителя одна из девушек погибает. Удастся ли двум другим пленницам вырваться из этого ада?



