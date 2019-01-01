Пленницы (2019) (сериал, 2019) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн

WinkСериалыПленницы (2019)1-й сезон2-я серия
4.92019, Nisha
Триллер, Драма18+
Эта серия пока недоступна
О сериале
Адхи похищает трех девушек: Нишу, Рию и Кирти, которых он держит в жутких условиях в заточении. В попытке сбежать от своего мучителя одна из девушек погибает. Удастся ли двум другим пленницам вырваться из этого ада?
Сериал Пленницы (2019) 1 сезон 2 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.
Рейтинг
5.3 IMDb