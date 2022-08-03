Пленницы (2019)
Пленницы (2019)

Пленницы (2019) (сериал, 2019) смотреть онлайн

2019, Nisha 1 сезон
Триллер, Драма

О сериале

Адхи похищает трех девушек: Нишу, Рию и Кирти, которых он держит в жутких условиях в заточении. В попытке сбежать от своего мучителя одна из девушек погибает. Удастся ли двум другим пленницам вырваться из этого ада?

Страна
Индия
Жанр
Драма, Триллер

Рейтинг

3.5 IMDb