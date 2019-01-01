Пленницы (2019). Сезон 1. Серия 4
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Пленницы (2019)
1-й сезон
4-я серия

Пленницы (2019) (сериал, 2019) сезон 1 серия 4 смотреть онлайн

4.92019, Nisha
Триллеры, Драмы18+
Серия в подписке «Wink Всё в одном»

Сезоны и серии

1-й сезон

Сюжет

Адхи похищает трех девушек: Нишу, Рию и Кирти, которых он держит в жутких условиях в заточении. В попытке сбежать от своего мучителя одна из девушек погибает. Удастся ли двум другим пленницам вырваться из этого ада?

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Информация

Страна
Индия
Жанры
Драмы, Триллеры

Рейтинг

5.3 IMDb