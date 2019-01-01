WinkСериалыПленницы (2019)1-й сезон4-я серия
Пленницы (2019) (сериал, 2019) сезон 1 серия 4 смотреть онлайн
4.92019, Nisha
Триллеры, Драмы18+
Серия в подписке «Wink Всё в одном»
Сезоны и серии
- 18+19 мин
Пленницы (2019)
Сезон 1 Серия 1
- 18+19 мин
Пленницы (2019)
Сезон 1 Серия 2
- 18+22 мин
Пленницы (2019)
Сезон 1 Серия 3
- 18+20 мин
Пленницы (2019)
Сезон 1 Серия 4
- 18+18 мин
Пленницы (2019)
Сезон 1 Серия 5
- 18+22 мин
Пленницы (2019)
Сезон 1 Серия 6
- 18+15 мин
Пленницы (2019)
Сезон 1 Серия 7
- 18+19 мин
Пленницы (2019)
Сезон 1 Серия 8
- 18+21 мин
Пленницы (2019)
Сезон 1 Серия 9
Сюжет
Адхи похищает трех девушек: Нишу, Рию и Кирти, которых он держит в жутких условиях в заточении. В попытке сбежать от своего мучителя одна из девушек погибает. Удастся ли двум другим пленницам вырваться из этого ада?
Сериал Пленницы (2019) 1 сезон 4 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.
Информация
Рейтинг
5.3 IMDb