Пиноккио и Заколдованная деревня (мультсериал, 2022) сезон 1 серия 24 смотреть онлайн
Эта серия пока недоступна
О сериале
Анимационный сериал для юных зрителей о знаменитом деревянном мальчике и его необычных друзьях, которые живут в деревне, полной волшебства. Пиноккио — ожившая кукла, которую мастер Джеппетто сделал из полена. У волшебного мальчика есть одна особенность — каждый раз, когда он врет, его нос становится длиннее. Вместе с отцом Пиноккио поселился в необычной деревне, где есть ведьмы, феи и говорящие лисы, в озере неподалеку обитает джинн, исполняющий желания, в школе преподает сверчок, а в лесу поблизости живет гном. Пиноккио помогает Джеппетто по работе, играет с друзьями и то и дело попадает в разные передряги, из которых неизменно выносит полезные уроки. Знакомые по знаменитой сказке Карло Коллоди герои примеряют на себя непривычные роли — взгляните на них по-новому!
СтранаИталия, Франция, Германия
ЖанрМультсериалы
Время12 мин / 00:12
Рейтинг
- КШАктриса
Кортни
Шоу
- ЭМАктёр
Эмбер
Мэй
- ГМАктёр
Гари
Мак
- ПКАктёр
Пирс
Крейвенс
- КСАктёр
Кен
Спассионе
- БКАктёр
Барбара
Кесада
- КЛАктриса
Кайлин
Ли Клинтон
- КБАктриса
Келли
Бреннан
- МРАктриса
Мо
Рок
- СБСценарист
Седрик
Бакконье
- Продюсер
Карло
Дельи Эспости
- АСПродюсер
Атон
Сумаш
- ТМАктриса дубляжа
Татьяна
Манетина
- Актриса дубляжа
Юлия
Горохова
- ЕТАктёр дубляжа
Евгений
Толоконников
- ЕРАктёр дубляжа
Евгений
Рубцов
- ИЖАктёр дубляжа
Иван
Жарков
- МЛКомпозитор
Маттео
Локашулли