Пиноккио и Заколдованная деревня (мультсериал, 2022) сезон 1 смотреть онлайн
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Пиноккио и Заколдованная деревня
Сезон 1 Серия 1
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Пиноккио и Заколдованная деревня
Сезон 1 Серия 2
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Пиноккио и Заколдованная деревня
Сезон 1 Серия 3
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Пиноккио и Заколдованная деревня
Сезон 1 Серия 4
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Пиноккио и Заколдованная деревня
Сезон 1 Серия 5
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Пиноккио и Заколдованная деревня
Сезон 1 Серия 6
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Пиноккио и Заколдо�ванная деревня
Сезон 1 Серия 7
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Пиноккио и Заколдованная деревня
Сезон 1 Серия 8
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Пиноккио и Заколдованная деревня
Сезон 1 Серия 9
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Пиноккио и Заколдованная деревня
Сезон 1 Серия 10
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Пиноккио и Заколдованная деревня
Сезон 1 Серия 11
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Пиноккио и Заколдованная деревня
Сезон 1 Серия 12
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Пиноккио и Заколдованная деревня
Сезон 1 Серия 13
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Пиноккио и Заколдованная деревня
Сезон 1 Серия 14
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Пиноккио и Заколдованная деревня
Сезон 1 Серия 15
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Пиноккио и Заколдованная деревня
Сезон 1 Серия 16
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Пиноккио и Заколдованная деревня
Сезон 1 Серия 17
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Пиноккио и Заколдованная деревня
Сезон 1 Серия 18
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Пиноккио и Заколдованная деревня
Сезон 1 Серия 19
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Пиноккио и Заколдованная деревня
Сезон 1 Серия 20
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Пиноккио и Заколдованная деревня
Сезон 1 Серия 21
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Пиноккио и Заколдованная деревня
Сезон 1 Серия 22
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Пиноккио и Заколдованная деревня
Сезон 1 Серия 23
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Пиноккио и Заколдованная деревня
Сезон 1 Серия 24
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Пиноккио и Заколдованная деревня
Сезон 1 Серия 25
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Пиноккио и Заколдованная деревня
Сезон 1 Серия 26
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Пиноккио и Заколдованная деревня
Сезон 1 Серия 27
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Пиноккио и Заколдованная деревня
Сезон 1 Серия 28
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Пиноккио и Заколдованная деревня
Сезон 1 Серия 29
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Пиноккио и Заколдованная деревня
Сезон 1 Серия 30
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Пиноккио и Заколдованная деревня
Сезон 1 Серия 31
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Пиноккио и Заколдованная деревня
Сезон 1 Серия 32
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Пиноккио и Заколдованная деревня
Сезон 1 Серия 33
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Пиноккио и Заколдованная деревня
Сезон 1 Серия 34
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Пиноккио и Заколдованная деревня
Сезон 1 Серия 35
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Пиноккио и Заколдованная деревня
Сезон 1 Серия 36
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Пиноккио и Заколдованная деревня
Сезон 1 Серия 37
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Пиноккио и Заколдованная деревня
Сезон 1 Серия 38
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Пиноккио и Заколдованная деревня
Сезон 1 Серия 39
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Пиноккио и Заколдованная деревня
Сезон 1 Серия 40
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Пиноккио и Заколдованная деревня
Сезон 1 Серия 41
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Пиноккио и Заколдованная деревня
Сезон 1 Серия 42
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Пиноккио и Заколдованная деревня
Сезон 1 Серия 43
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Пиноккио и Заколдованная деревня
Сезон 1 Серия 44
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Пиноккио и Заколдованная деревня
Сезон 1 Серия 45
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Пиноккио и Заколдованная деревня
Сезон 1 Серия 46
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Пиноккио и Заколдованная деревня
Сезон 1 Серия 47
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Пиноккио и Заколдованная деревня
Сезон 1 Серия 48
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Пиноккио и Заколдованная деревня
Сезон 1 Серия 49
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Пиноккио и Заколдованная деревня
Сезон 1 Серия 50
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Пиноккио и Заколдованная деревня
Сезон 1 Серия 51
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Пиноккио и Заколдованная деревня
Сезон 1 Серия 52
Сюжет
Анимационный сериал для юных зрителей о знаменитом деревянном мальчике и его необычных друзьях, которые живут в деревне, полной волшебства. Пиноккио — ожившая кукла, которую мастер Джеппетто сделал из полена. У волшебного мальчика есть одна особенность — каждый раз, когда он врет, его нос становится длиннее. Вместе с отцом Пиноккио поселился в необычной деревне, где есть ведьмы, феи и говорящие лисы, в озере неподалеку обитает джинн, исполняющий желания, в школе преподает сверчок, а в лесу поблизости живет гном. Пиноккио помогает Джеппетто по работе, играет с друзьями и то и дело попадает в разные передряги, из которых неизменно выносит полезные уроки. Знакомые по знаменитой сказке Карло Коллоди герои примеряют на себя непривычные роли — взгляните на них по-новому!
Сериал Пиноккио и Заколдованная деревня 1 сезон смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.
Информация
СтранаИталия, Германия, Франция
ЖанрыМультсериалы
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Келли
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Мо
Рок
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Седрик
Бакконье
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Карло
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Атон
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Татьяна
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Юлия
Горохова
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Евгений
Толоконников
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Евгений
Рубцов
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Иван
Жарков
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Маттео
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