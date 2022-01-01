Пиноккио и Заколдованная деревня (мультсериал, 2022) сезон 1 серия 40 смотреть онлайн

Пиноккио и Заколдованная деревня. Сезон 1. Серия 40
8.22022, Il villaggio incantato di Pinocchio
О сериале

Анимационный сериал для юных зрителей о знаменитом деревянном мальчике и его необычных друзьях, которые живут в деревне, полной волшебства. Пиноккио — ожившая кукла, которую мастер Джеппетто сделал из полена. У волшебного мальчика есть одна особенность — каждый раз, когда он врет, его нос становится длиннее. Вместе с отцом Пиноккио поселился в необычной деревне, где есть ведьмы, феи и говорящие лисы, в озере неподалеку обитает джинн, исполняющий желания, в школе преподает сверчок, а в лесу поблизости живет гном. Пиноккио помогает Джеппетто по работе, играет с друзьями и то и дело попадает в разные передряги, из которых неизменно выносит полезные уроки. Знакомые по знаменитой сказке Карло Коллоди герои примеряют на себя непривычные роли — взгляните на них по-новому!

