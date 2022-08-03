Песенки с грузовичком Левой. Серия 10
Wink
Детям
Песенки с грузовичком Левой
1-й сезон
10-я серия

Песенки с грузовичком Левой (мультсериал, 2017) сезон 1 серия 10 смотреть онлайн

8.62017, Песенки с грузовичком Левой. Серия 10
Мультсериалы, Для самых маленьких0+
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Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

Грузовичок Лeва такой любознательный! Он обожает играть с друзьями и познавать мир. А лучший способ познакомиться с чем-то новым — спеть весeлую песенку. Повторяйте алфавит, изучайте правила гигиены, выбирайте профессию, помогайте друзьям — с Лeвой всегда интересно.

Страна
Россия
Жанр
Мультсериалы, Для самых маленьких
Качество
SD
Время
2 мин / 00:02

Рейтинг

8.1 КиноПоиск