Песенки с грузовичком Левой
Wink
Детям
Песенки с грузовичком Левой

Песенки с грузовичком Левой (мультсериал, 2017) смотреть онлайн

8.52017, Песенки с грузовичком Левой 1 сезон
Мультсериалы, Для самых маленьких0+

Сезоны и серии

1-й сезон

Сюжет

Грузовичок Лeва такой любознательный! Он обожает играть с друзьями и познавать мир. А лучший способ познакомиться с чем-то новым — спеть весeлую песенку. Повторяйте алфавит, изучайте правила гигиены, выбирайте профессию, помогайте друзьям — с Лeвой всегда интересно.

Все сезоны сериала Песенки с грузовичком Левой смотреть онлайн бесплатно в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Информация

Рейтинг

8.0 КиноПоиск