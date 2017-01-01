Песенки с грузовичком Левой (мультсериал, 2017) сезон 1 серия 29 смотреть онлайн бесплатно

Грузовичок Лeва такой любознательный! Он обожает играть с друзьями и познавать мир. А лучший способ познакомиться с чем-то новым — спеть весeлую песенку. Повторяйте алфавит, изучайте правила гигиены, выбирайте профессию, помогайте друзьям — с Лeвой всегда интересно.

