Первые ласточки. Сезон 1. Серия 6
Wink
Сериалы
Первые ласточки
1-й сезон
6-я серия

Первые ласточки (сериал, 2019) сезон 1 серия 6 смотреть онлайн

8.72019, Первые ласточки. Сезон 1. Серия 6
Детективы, Драмы18+

Этот сериал пока недоступен

Сюжет

Казалось бы, ничего не предвещало беды, но для 11-классников обычной городской школы этот день стал трагедией: одного из учеников нашли мeртвым. Следователь Ольга Макарова пытается выяснить, покончил ли подросток жизнь самоубийством, либо его намеренно столкнули с крыши многоэтажки. Она начинает расследование, которое вскроет множество тайн учеников и их родителей.

Сериал Первые ласточки 1 сезон 6 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Информация

Страна
Украина
Качество
SD
Жанры
Драмы, Детективы, Триллеры

Рейтинг

7.5 КиноПоиск
8.1 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Первые ласточки»

Всё