Первые ласточки (сериал, 2019) сезон 1 серия 6 смотреть онлайн

Сюжет

Казалось бы, ничего не предвещало беды, но для 11-классников обычной городской школы этот день стал трагедией: одного из учеников нашли мeртвым. Следователь Ольга Макарова пытается выяснить, покончил ли подросток жизнь самоубийством, либо его намеренно столкнули с крыши многоэтажки. Она начин�ает расследование, которое вскроет множество тайн учеников и их родителей.



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