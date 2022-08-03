Первые ласточки (сериал, 2019) сезон 1 серия 3 смотреть онлайн

Первые ласточки. Сезон 1. Серия 3
Первые ласточки (сериал, 2019) сезон 1 серия 3

2019, Первые ласточки. Сезон 1. Серия 3
Детектив, Драма
18+

О сериале

Казалось бы, ничего не предвещало беды, но для 11-классников обычной городской школы этот день стал трагедией: одного из учеников нашли мeртвым. Следователь Ольга Макарова пытается выяснить, покончил ли подросток жизнь самоубийством, либо его намеренно столкнули с крыши многоэтажки. Она начинает расследование, которое вскроет множество тайн учеников и их родителей.

Страна
Украина
Жанр
Драма, Детектив, Триллер
Качество
SD
Время
48 мин / 00:48

Рейтинг

7.5 КиноПоиск
8.1 IMDb

