Перестану быть героем (мультсериал, 2022) сезон 1 серия 4 смотреть онлайн бесплатно

Самый могущественный в мире герой переходит на сторону демонов, когда понимает, что люди, которых он спас, ему не благодарны. Аниме «Перестану быть героем» — захватывающее фэнтези, объединившее в себе науку и магию.



Когда королева демонов Ехидна вместе со своей армией нападает на мир людей, у его обитателей не остается другого выбора, кроме как обратиться к самому сильному герою из всех — Лео. Он отражает атаку врага и возвращает мир, но в ответ не получает благодарности и чествований — только страх перед невиданной силой. Тогда Лео отправляется в измерение демонов и предлагает Ехидне помощь в восстановлении ее войск. Королева возмущена, но ее приближенные впечатлены умениями Лео и поручают ему организовывать новое войско.



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