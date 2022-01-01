Перестану быть героем (мультсериал, 2022) сезон 1 серия 10 смотреть онлайн бесплатно
Сезоны и серии
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Перестану быть героем
Сезон 1 Серия 1Бесплатно
- 16+24 мин
Перестану быть героем
Сезон 1 Серия 2Бесплатно
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Перестану быть героем
Сезон 1 Серия 3Бесплатно
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Перестану быть героем
Сезон 1 Серия 4Бесплатно
- 16+24 мин
Перестану быть героем
Сезон 1 Серия 5Бесплатно
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Перестану быть героем
Сезон 1 Серия 6Бесплатно
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Перестану быть героем
Сезон 1 Серия 7Бесплатно
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Перестану быть героем
Сезон 1 Серия 8Бесплатно
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Перестану быть героем
Сезон 1 Серия 9Бесплатно
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Перестану быть героем
Сезон 1 Серия 10Бесплатно
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Перестану быть героем
Сезон 1 Серия 11Бесплатно
- 16+24 мин
Перестану быть героем
Сезон 1 Серия 12Бесплатно
- 16+24 мин
Перестану быть героем
Сезон 1 Серия 13Бесплатно
О сериале
Самый могущественный в мире герой переходит на сторону демонов, когда понимает, что люди, которых он спас, ему не благодарны. Аниме «Перестану быть героем» — захватывающее фэнтези, объединившее в себе науку и магию.
Когда королева демонов Ехидна вместе со своей армией нападает на мир людей, у его обитателей не остается другого выбора, кроме как обратиться к самому сильному герою из всех — Лео. Он отражает атаку врага и возвращает мир, но в ответ не получает благодарности и чествований — только страх перед невиданной силой. Тогда Лео отправляется в измерение демонов и предлагает Ехидне помощь в восстановлении ее войск. Королева возмущена, но ее приближенные впечатлены умениями Лео и поручают ему организовывать новое войско.
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