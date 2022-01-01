Перестану быть героем. Сезон 1. Серия 3
Wink
Сериалы
Перестану быть героем
1-й сезон
3-я серия
9.12022, Перестану быть героем. Сезон 1. Серия 3
Аниме, Комедия16+

Перестану быть героем (мультсериал, 2022) сезон 1 серия 3 смотреть онлайн бесплатно

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

Самый могущественный в мире герой переходит на сторону демонов, когда понимает, что люди, которых он спас, ему не благодарны. Аниме «Перестану быть героем» — захватывающее фэнтези, объединившее в себе науку и магию.

Когда королева демонов Ехидна вместе со своей армией нападает на мир людей, у его обитателей не остается другого выбора, кроме как обратиться к самому сильному герою из всех — Лео. Он отражает атаку врага и возвращает мир, но в ответ не получает благодарности и чествований — только страх перед невиданной силой. Тогда Лео отправляется в измерение демонов и предлагает Ехидне помощь в восстановлении ее войск. Королева возмущена, но ее приближенные впечатлены умениями Лео и поручают ему организовывать новое войско.

Станет ли Лео новым лидером демонов, вы узнаете из аниме «Перестану быть героем» 2022 года, смотреть онлайн которое можно у нас на Wink.

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Страна
Япония
Жанр
Комедия, Боевик, Приключения, Фэнтези, Мультсериалы, Аниме
Качество
Full HD
Время
23 мин / 00:23

Рейтинг

6.6 КиноПоиск
6.7 IMDb