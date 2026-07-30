Парни (сериал, 2020) сезон 1 серия 27 смотреть онлайн бесплатно
7.32020, Les Mecs
Драма, Комедия18+
Сезоны и серии
- 18+21 мин
Парни
Сезон 1 Серия 1Бесплатно
- 18+20 мин
Парни
Сезон 1 Серия 2Бесплатно
- 18+20 мин
Парни
Сезон 1 Серия 3Бесплатно
- 18+21 мин
Парни
Сезон 1 Серия 4Бесплатно
- 18+20 мин
Парни
Сезон 1 Серия 5Бесплатно
- 18+21 мин
Парни
Сезон 1 Серия 6Бесплатно
- 18+20 мин
Парни
Сезон 1 Серия 7Бесплатно
- 18+21 мин
Парни
Сезон 1 Серия 8Бесплатно
- 18+20 мин
Парни
Сезон 1 Серия 9Бесплатно
- 18+21 мин
Парни
Сезон 1 Серия 10Бесплатно
- 18+20 мин
Парни
Сезон 1 Серия 11Бесплатно
- 18+21 мин
Парни
Сезон 1 Серия 12Бесплатно
- 18+21 мин
Парни
Сезон 1 Серия 13Бесплатно
- 18+20 мин
Парни
Сезон 1 Серия 14Бесплатно
- 18+21 мин
Парни
Сезон 1 Серия 15Бесплатно
- 18+21 мин
Парни
Сезон 1 Серия 16Бесплатно
- 18+21 мин
Парни
Сезон 1 Серия 17Бесплатно
- 18+21 мин
Парни
Сезон 1 Серия 18Бесплатно
- 18+21 мин
Парни
Сезон 1 Серия 19Бесплатно
- 18+21 мин
Парни
Сезон 1 Серия 20Бесплатно
- 18+19 мин
Парни
Сезон 1 Серия 21Бесплатно
- 18+20 мин
Парни
Сезон 1 Серия 22Бесплатно
- 18+20 мин
Парни
Сезон 1 Серия 23Бесплатно
- 18+21 мин
Парни
Сезон 1 Серия 24Бесплатно
- 18+20 мин
Парни
Сезон 1 Серия 25Бесплатно
- 18+21 мин
Парни
Сезон 1 Серия 26Бесплатно
- 18+20 мин
Парни
Сезон 1 Серия 27Бесплатно
- 18+21 мин
Парни
Сезон 1 Серия 28Бесплатно
- 18+21 мин
Парни
Сезон 1 Серия 29Бесплатно
- 18+20 мин
Парни
Сезон 1 Серия 30Бесплатно
О сериале
Канадский комедийный сериал, в котором четверо мужчин за 50 пытаются найти свое место в мире. Мартин, Этьен, Кристиан и Саймон — четверо друзей, оказавшихся на пороге экзистенциального кризиса. За ними по пятам идут ошибки прошлого, время неумолимо течет вперед, а многие мечты так и не удалось воплотить в жизнь. В этот непростой период жизни герои приходят к осознанию, что все вольны делать и говорить то, что захотят, но с последствиями приходится сталкиваться в полном одиночестве. Сможет ли квартет побороть свои комплексы, вернуть свою жизнь в продуктивное русло и найти смысл существования?
Рейтинг
7.8 КиноПоиск
7.6 IMDb