Парни. Сезон 1. Серия 15
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Парни
1-й сезон
15-я серия

Парни (сериал, 2020) сезон 1 серия 15 смотреть онлайн бесплатно

7.22020, Les Mecs
Драма, Комедия18+

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

Канадский комедийный сериал, в котором четверо мужчин за 50 пытаются найти свое место в мире. Мартин, Этьен, Кристиан и Саймон — четверо друзей, оказавшихся на пороге экзистенциального кризиса. За ними по пятам идут ошибки прошлого, время неумолимо течет вперед, а многие мечты так и не удалось воплотить в жизнь. В этот непростой период жизни герои приходят к осознанию, что все вольны делать и говорить то, что захотят, но с последствиями приходится сталкиваться в полном одиночестве. Сможет ли квартет побороть свои комплексы, вернуть свою жизнь в продуктивное русло и найти смысл существования?

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Страна
Канада
Жанр
Комедия, Драма
Время
20 мин / 00:20

Рейтинг

7.7 КиноПоиск
7.6 IMDb