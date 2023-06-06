Парни (сериал, 2020) сезон 1 серия 9 смотреть онлайн

Канадский комедийный сериал, в котором четверо мужчин за 50 пытаются найти свое место в мире. Мартин, Этьен, Кристиан и Саймон — четверо друзей, оказавшихся на пороге экзистенциального кризиса. За ними по пятам идут ошибки прошлого, время неумолимо течет вперед, а многие мечты так и не удалось воплотить в жизнь. В этот непростой период жизни герои приходят к осознанию, что все вольны делать и говорить то, что захотят, но с последствиями приходится сталкиваться в полном одиночестве. Сможет ли квартет побороть свои комплексы, вернуть свою жизнь в продуктивное русло и найти смысл существования?



