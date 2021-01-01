Панда и Крош (мультсериал, 2021) сезон 1 серия 14 смотреть онлайн

Cлониха в печали
Панда и Крош
1-й сезон
Cлониха в печали
8.02021, Cлониха в печали
Мультсериал для юных зрителей о приключения Кроша из «Смешариков» и его новых друзей из магазина игрушек. Крош и панда Хэхэ вместе с роботом Рори, куклой Лили, самокатом Скутером, Енотом и Слонихой живут в детском магазине. Все они — игрушки, но, когда вокруг нет людей, они оживают и попадают в самые разные приключения, поют песни, гуляют и помогают друзьям. Присоединяйтесь к веселью, посмотрев все серии мультсериала «Панда и Крош» (2021) онлайн на Wink.

Страна
Россия
Жанр
Комедия, Приключения, Мультсериалы
Качество
Full HD
Время
11 мин / 00:11

Рейтинг

7.5 КиноПоиск

