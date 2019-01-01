Падение ордена. Сезон 2. Серия 2
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Падение ордена (сериал, 2019) сезон 2 серия 2 смотреть онлайн

2019, Knightfall
Боевики, Приключения18+

Этот сериал пока недоступен

Сюжет

Самая драгоценная и загадочная реликвия христианства — Святой Грааль, бесследно утерян в результате падения Акры, последнего оплота тамплиеров. Существование Ордена теперь под угрозой и зависит от того, будет ли найден Кубок Христа. На поиски Грааля отправляется предводитель тамплиеров.

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Рейтинг

6.3 КиноПоиск
6.8 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Падение ордена»