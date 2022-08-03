Падение ордена (сериал, 2019) сезон 2 серия 1 смотреть онлайн

Самая драгоценная и загадочная реликвия христианства — Святой Грааль, бесследно утерян в результате падения Акры, последнего оплота тамплиеров. Существование Ордена теперь под угрозой и зависит от того, будет ли найден Кубок Христа. На поиски Грааля отправляется предводитель тамплиеров.

