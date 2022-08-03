Овечки Холли и Долли. Серия 51
Wink
Детям
Овечки Холли и Долли
1-й сезон
51-я серия

Овечки Холли и Долли (мультсериал, 2009) сезон 1 серия 51 смотреть онлайн бесплатно

8.32009, Овечки Холли и Долли. Серия 51
Мультсериалы6+

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

У обычной овечки Холли появляется клонированная копия — Долли. Как часто это бывает, научный эксперимент удался не совсем — Долли получилась похожей на Холли только внешне. А так — это совершенно непредсказуемое и безалаберное существо, которое попадает в различные смешные ситуации. А вытаскивать ее из неприятностей приходится, конечно, благоразумной Холли.

Страна
Россия
Жанр
Мультсериалы
Качество
Full HD
Время
2 мин / 00:02

Рейтинг