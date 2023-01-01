Овечки Холли и Долли
Wink
Детям
Овечки Холли и Долли

Овечки Холли и Долли (мультсериал, 2009) смотреть онлайн

8.22009, Овечки Холли и Долли 1 сезон
Мультсериалы6+

Сезоны и серии

1-й сезон

Сюжет

У обычной овечки Холли появляется клонированная копия — Долли. Как часто это бывает, научный эксперимент удался не совсем — Долли получилась похожей на Холли только внешне. А так — это совершенно непредсказуемое и безалаберное существо, которое попадает в различные смешные ситуации. А вытаскивать ее из неприятностей приходится, конечно, благоразумной Холли.

Все сезоны сериала Овечки Холли и Долли смотреть онлайн бесплатно в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Информация

Рейтинг