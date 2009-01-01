Овечки Холли и Долли (мультсериал, 2009) сезон 1 серия 22 смотреть онлайн бесплатно

WinkДетямОвечки Холли и Долли1-й сезон22-я серия
2009, Овечки Холли и Долли. Серия 22
У обычной овечки Холли появляется клонированная копия — Долли. Как часто это бывает, научный эксперимент удался не совсем — Долли получилась похожей на Холли только внешне. А так — это совершенно непредсказуемое и безалаберное существо, которое попадает в различные смешные ситуации. А вытаскивать ее из неприятностей приходится, конечно, благоразумной Холли.
