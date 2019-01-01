Отель «Дель Луна» (сериал, 2019) сезон 1 серия 13 смотреть онлайн бесплатно

Сюжет

Популярная мистическая дорама о гостинице, населенной призраками. Отель «Дель Луна» – удивительное место, куда отправляются души умерших людей перед окончательным переходом в мир мертвых. Управляет гостиницей Чан Ман Воль, тысячу лет назад приговоренная к вечному томлению между мирами. Взору обычных людей призрачный отель доступен только во время лунного затмения, но одному из них, �Ку Чхан Сону, Ман Воль дарует способность не только видеть призраков, но и общаться, и даже работать с ними. Парень становится менеджером гостиницы, а ее хозяйка надеется с его помощью избавиться от своего проклятия.



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