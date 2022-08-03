Отель «Дель Луна» (сериал, 2019) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн бесплатно

Популярная мистическая дорама о гостинице, населенной призраками. Отель «Дель Луна» – удивительное место, куда отправляются души умерших людей перед окончательным переходом в мир мертвых. Управляет гостиницей Чан Ман Воль, тысячу лет назад приговоренная к вечному томлению между мирами. Взору обычных людей призрачный отель доступен только во время лунного затмения, но одному из них, Ку Чхан Сону, Ман Воль дарует способность не только видеть призраков, но и общаться, и даже работать с ними. Парень становится менеджером гостиницы, а ее хозяйка надеется с его помощью избавиться от своего проклятия.

