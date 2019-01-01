WinkСериалыОтель «Дель Луна»1-й сезон12-я серия
9.42019, Hotel Delluna
Мелодрамы, Мистические16+
Отель «Дель Луна» (сериал, 2019) сезон 1 серия 12 смотреть онлайн бесплатно
Сезоны и серии
- 16+74 мин
Отель «Дель Луна»
Сезон 1 Серия 1Бесплатно
- 16+76 мин
Отель «Дель Луна»
Сезон 1 Серия 2Бесплатно
- 16+74 мин
Отель «Дель Луна»
Сезон 1 Серия 3Бесплатно
- 16+75 мин
Отель «Дель Луна»
Сезон 1 Серия 4Бесплатно
- 16+78 мин
Отель «Дель Луна»
Сезон 1 Серия 5Бесплатно
- 16+75 мин
Отель «Дель Луна»
Сезон 1 Серия 6Бесплатно
- 16+76 мин
Отель «Дель Луна»
Сезон 1 Серия 7Бесплатно
- 16+81 мин
Отель «Дель Луна»
Сезон 1 Серия 8Бесплатно
- 16+73 мин
Отель «Дель Луна»
Сезон 1 Серия 9Бесплатно
- 16+79 мин
Отель «Дель Луна»
Сезон 1 Серия 10Бесплатно
- 16+79 мин
Отель «Дель Луна»
Сезон 1 Серия 11Бесплатно
- 16+87 мин
Отель «Дель Луна»
Сезон 1 Серия 12Бесплатно
- 16+82 мин
Отель «Дель Луна»
Сезон 1 Серия 13Бесплатно
- 16+93 мин
Отель «Дель Луна»
Сезон 1 Серия 14Бесплатно
- 16+84 мин
Отель «Дель Луна»
Сезон 1 Серия 15Бесплатно
- 16+95 мин
Отель «Дель Луна»
Сезон 1 Серия 16Бесплатно
Сюжет
Популярная мистическая дорама о гостинице, населенной призраками. Отель «Дель Луна» – удивительное место, куда отправляются души умерших людей перед окончательным переходом в мир мертвых. Управляет гостиницей Чан Ман Воль, тысячу лет назад приговоренная к вечному томлению между мирами. Взору обычных людей призрачный отель доступен только во время лунного затмения, но одному из них, �Ку Чхан Сону, Ман Воль дарует способность не только видеть призраков, но и общаться, и даже работать с ними. Парень становится менеджером гостиницы, а ее хозяйка надеется с его помощью избавиться от своего проклятия.
Сериал Отель «Дель Луна» 1 сезон 12 серия смотреть онлайн бесплатно в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.
Информация
СтранаЮжная Корея
КачествоFull HD
ЖанрыМистические, Мелодрамы, Фэнтези
Рейтинг
8.2 КиноПоиск
8.1 IMDb