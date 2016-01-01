Остров сокровищ (2016) (мультсериал, 2016) сезон 1 серия 25 смотреть онлайн

Мультсериал по мотивам классического приключенческого романа Роберта Льюиса Стивенсона расширяет историю Джима Хокинса, не ограничиваясь событиями, которые описаны в литературном оригинале. Сюжет строится на воспоминаниях повзрослевшего Джима, которые он фиксирует в своем дневнике в общежитии колледжа Британского Адмиралтейства.

