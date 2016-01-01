Остров сокровищ (2016). Серия 11
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Остров сокровищ (2016)
1-й сезон
11-я серия

Остров сокровищ (2016) (мультсериал, 2016) сезон 1 серия 11 смотреть онлайн

7.92016, The Treasure Island
Мультсериалы12+
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Сезоны и серии

1-й сезон

Сюжет

Мультсериал по мотивам классического приключенческого романа Роберта Льюиса Стивенсона расширяет историю Джима Хокинса, не ограничиваясь событиями, которые описаны в литературном оригинале. Сюжет строится на воспоминаниях повзрослевшего Джима, которые он фиксирует в своем дневнике в общежитии колледжа Британского Адмиралтейства.

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