Остров сокровищ (2016) (мультсериал, 2016) сезон 1 серия 19 смотреть онлайн

Мультсериал по мотивам классического приключенческого романа Роберта Льюиса Стивенсона расширяет историю Джима Хокинса, не ограничиваясь событиями, которые описаны в литературном оригинале. Сюжет строится на воспоминаниях повзрослевшего Джима, которые он фиксирует в своем дневнике в общежитии колледжа Британского Адмиралтейства.



Сериал Остров сокровищ (2016) 1 сезон 19 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.