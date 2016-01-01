WinkДетямОстров сокровищ (2016)1-й сезон18-я серия
Остров сокровищ (2016) (мультсериал, 2016) сезон 1 серия 18 смотреть онлайн
8.12016, The Treasure Island
Мультсериалы12+
О сериале
Мультсериал по мотивам классического приключенческого романа Роберта Льюиса Стивенсона расширяет историю Джима Хокинса, не ограничиваясь событиями, которые описаны в литературном оригинале. Сюжет строится на воспоминаниях повзрослевшего Джима, которые он фиксирует в своем дневнике в общежитии колледжа Британского Адмиралтейства.
