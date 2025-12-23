Основание (сериал, 2021) сезон 2 серия 7 смотреть онлайн

Научно-фантастический сериал по романам Айзека Азимова со звездой «Чернобыля», Джаредом Харрисом, в главной роли. Сериал «Основание»: о проблемах будущего, которые можно увидеть уже сейчас.



Далекое, далекое будущее. Человечество расселилось далеко за пределами родной планеты, и жизнь вновь пошла своим чередом, пусть теперь и в галактических масштабах. Неспокойно только ученому-психоисторику Гэри Селдону: ведь, согласно его расчетам, вся человеческая цивилизация в лице Галактической империи скоро должна рухнуть до основания. Чтобы дать людям еще один шанс и восстановить цивилизацию после грядущих потрясений, Селдон создает организацию «Основание», в которую войдут различные ученые и другие представители человеческого разнообразия. В этом нелегком деле ему будет помогать Гаал Дорник — носитель гениального математического ума, который подтверждает расчеты Селдона и отправляется вслед за ним на планету Терминус, чтобы построить новую Александрийскую библиотеку, призванную уберечь потомков от ошибок невежества. Кажется, что падение Империи уже близко, и это предчувствие разделяет даже император…



Какие сложности ожидают героев на пути к благородной миссии? Смогут ли они, если не предотвратить, то смягчить последствия глобальных потрясений, или станут причиной новых? Смотреть сериал «Основание» рекомендуется всем любителям научной фантастики, космоопер и научного футуризма.

