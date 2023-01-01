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Основание (сериал, 2021) смотреть онлайн

2021, Основание 1 сезон
Фантастика, Драмы18+

Этот сериал пока недоступен

Сюжет

В далёком будущем люди расселились за пределами Земли. Однако Галактическая империя грозит рухнуть, согласно расчётам ученого Гэри Селдона. И он создаёт организацию «Основание», призванную восстановить человеческую цивилизацию после грядущих потрясений.

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Информация

Страна
США
Жанры
Фантастика, Драмы

Рейтинг

Актёры и съёмочная группа сериала «Основание»