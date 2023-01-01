Основание (сериал, 2021) смотреть онлайн
2021, Основание 1 сезон
Фантастика, Драмы18+
Этот сериал пока недоступен
Сюжет
В далёком будущем люди расселились за пределами Земли. Однако Галактическая империя грозит рухнуть, согласно расчётам ученого Гэри Селдона. И он создаёт организацию «Основание», призванную восстановить человеческую цивилизацию после грядущих потрясений.
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Информация
СтранаСША
ЖанрыФантастика, Драмы
Рейтинг
- ДФРежиссёр
Дженнифер
Фанг
- РДРежиссёр
Роксанн
Доусон
- АГРежиссёр
Алекс
Грейвз
- ДСРежиссёр
Дэвид
С. Гойер
- ЛБАктриса
Лаура
Бирн
- ЛЛАктриса
Лу
Льобелл
- Актёр
Ли
Пейс
- ТМАктёр
Терренс
Манн
- КБАктёр
Кассиан
Билтон
- ДМАктёр
Дэниэл
Макферсон
- СБАктриса
Саша
Бехар
- ЛХАктриса
Леа
Харви
- Актёр
Джаред
Харрис
- ЭКСценарист
Эрик
Карраско
- ДФСценарист
Джош
Фридман
- ЛДС�ценарист
Ли
Дэна Джексон
- РАПродюсер
Робин
Азимов
- ДКПродюсер
Дэвид
Коб
- АБПродюсер
Адам
Бэнкс
- РЧХудожник
Рори
Чейн
- МРМонтажёр
Миклос
Райт
- СММонтажёр
Скип
Макдональд
- ПТМонтажёр
Пол
Трехо
- БМКомпозитор
Бэр
Маккрири
- ЭМКомпозитор
Этьен
Монсежон