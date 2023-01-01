Основание (сериал, 2021) смотреть онлайн

Сюжет

В далёком будущем люди расселились за пределами Земли. Однако Галактическая империя грозит рухнуть, согласно расчётам ученого Гэри Селдона. И он создаёт организацию «Основание», призванную восстановить человеческую цивилизацию после грядущих потрясений.



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