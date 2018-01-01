Опасный Генри. Сезон 5. Серия 536
Wink
Детям
Опасный Генри
5-й сезон
536-я серия

Опасный Генри (сериал, 2018) сезон 5 серия 536 смотреть онлайн

2018, Henry Danger
Фантастика, Семейные12+

Этот сериал пока недоступен

Сюжет

О такой подработке, как у Генри Харта можно только мечтать: ему повезло стать помощником супергероя по имени Капитан Чел. Начинающий борец с преступностью зарабатывает целых 9 долларов в час, имеет доступ к самым высокотехнологичным устройствам и каждый день помогает спасти мир – совсем неплохо для школьника, не так ли?

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Рейтинг

6.3 КиноПоиск
6.0 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Опасный Генри»

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