Опасный Генри
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Опасный Генри

Опасный Генри (сериал, 2014) смотреть онлайн

2014, Henry Danger 1 сезон
Фантастика, Семейные12+

Этот сериал пока недоступен

Сюжет

О такой подработке, как у Генри Харта можно только мечтать: ему повезло стать помощником супергероя по имени Капитан Чел. Начинающий борец с преступностью зарабатывает целых 9 долларов в час, имеет доступ к самым высокотехнологичным устройствам и каждый день помогает спасти мир – совсем неплохо для школьника, не так ли?

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Рейтинг

6.3 КиноПоиск
6.0 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Опасный Генри»

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