Опасный Генри (сериал, 2018) сезон 5 смотреть онлайн

О такой подработке, как у Генри Харта можно только мечтать: ему повезло стать помощником супергероя по имени Капитан Чел. Начинающий борец с преступностью зарабатывает целых 9 долларов в час, имеет доступ к самым высокотехнологичным устройствам и каждый день помогает спасти мир – совсем неплохо для школьника, не так ли?

