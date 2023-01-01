Опасность в моем сердце (мультсериал, 2023) сезон 1 серия 10 смотреть онлайн
- 18+22 мин
Опасность в моем сердце
Сезон 1 Серия 1
- 18+23 мин
Опасность в моем сердце
Сезон 1 Серия 2
- 18+22 мин
Опасность в моем сердце
Сезон 1 Серия 3
- 18+23 мин
Опасность в моем сердце
Сезон 1 Серия 4
- 18+23 мин
Опасность в моем сердце
Сезон 1 Серия 5
- 18+23 мин
Опасность в моем сердце
Сезон 1 Серия 6
- 18+23 мин
Опасность в моем сердце
Сезон 1 Серия 7
- 18+22 мин
Опасность в моем сердце
Сезон 1 Серия 8
- 18+23 мин
Опасность в моем сердце
Сезон 1 Серия 9
- 18+22 мин
Опасность в моем сердце
Сезон 1 Серия 10
- 18+22 мин
Опасность в моем сердце
Сезон 1 Серия 11
- 18+22 мин
Опасность в моем сердце
Сезон 1 Серия 12
- 18+21 мин
Опасность в моем сердце
Сезон 1 Серия 13
Сюжет
Школьника, погрузившегося в мечты о жестких убийствах одноклассников, спасает любовь к красивой девушке. «Опасность в моем сердце» — аниме о том, как чувства меняют людей.
Кётаро каждый день думает о кровавых убийствах. В его мечтах он жестоко расправляется с одноклассниками, в том числе со ш�кольной красавицей Анной. Но вот однажды он сталкивается с ней в библиотеке и ему удается впервые с ней заговорить. Раньше он и подумать не мог, какая веселая и интересная Анна на самом деле. Теперь Кётаро общается с Анной каждый день и постепенно обнаруживает в себе прежде незнакомые чувства.
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