Опасность в моем сердце. Сезон 1. Серия 1
Wink
Сериалы
Опасность в моем сердце
1-й сезон
1-я серия
8.82023, Опасность в моем сердце. Сезон 1. Серия 1
Аниме, Мультфильмы18+
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Опасность в моем сердце (мультсериал, 2023) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн

Сезоны и серии

1-й сезон2-й сезон

Сюжет

Школьника, погрузившегося в мечты о жестких убийствах одноклассников, спасает любовь к красивой девушке. «Опасность в моем сердце» — аниме о том, как чувства меняют людей.

Кётаро каждый день думает о кровавых убийствах. В его мечтах он жестоко расправляется с одноклассниками, в том числе со школьной красавицей Анной. Но вот однажды он сталкивается с ней в библиотеке и ему удается впервые с ней заговорить. Раньше он и подумать не мог, какая веселая и интересная Анна на самом деле. Теперь Кётаро общается с Анной каждый день и постепенно обнаруживает в себе прежде незнакомые чувства.

Узнайте, сможет ли любовь усмирить жестокость в душе Кётро. Смотрите аниме «Опасность в моем сердце» в подписке Amediateka на Wink!

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Информация

Страна
Япония
Качество
Full HD
Жанры
Комедии, Мультфильмы, Мелодрамы, Аниме

Рейтинг

7.5 КиноПоиск
7.9 IMDb